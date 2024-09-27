Інтер узгодив новий контракт з ключовим гравцем

Інтер завершує угоду щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони повністю узгодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року. За новим договором нідерландець буде заробляти 4 млн євро за сезон.

Чинний контракт гравця завершується влітку 2025 року.

Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 134 гри за клуб у всіх турнірах.

🚨⚫️🔵 Denzel Dumfries has agreed on new deal at Inter valid until June 2028! Contract set to be signed in the next days.



Dumfries was out of contract in June 2025 but new deal will now be valid for the next four years. pic.twitter.com/UNxCeVpNFQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

Напередодні керівництво міланського клубу провело зустріч з головним тренером Сімоне Індзагі на фоні невтішних результатів команди.

У чемпіонаті Італії команда за 5 турів набрала 8 очок з 15 можливих та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.