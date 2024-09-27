Інтер узгодив новий контракт з ключовим гравцем
Інтер завершує угоду щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони повністю узгодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року. За новим договором нідерландець буде заробляти 4 млн євро за сезон.
Чинний контракт гравця завершується влітку 2025 року.
Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 134 гри за клуб у всіх турнірах.
Напередодні керівництво міланського клубу провело зустріч з головним тренером Сімоне Індзагі на фоні невтішних результатів команди.
У чемпіонаті Італії команда за 5 турів набрала 8 очок з 15 можливих та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.