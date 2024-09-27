Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер узгодив новий контракт з ключовим гравцем

Олександр Булава — 27 вересня, 18:26
Інтер узгодив новий контракт з ключовим гравцем

Інтер завершує угоду щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони повністю узгодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року. За новим договором нідерландець буде заробляти 4 млн євро за сезон.

Чинний контракт гравця завершується влітку 2025 року.

Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 134 гри за клуб у всіх турнірах.

Напередодні керівництво міланського клубу провело зустріч з головним тренером Сімоне Індзагі на фоні невтішних результатів команди.

У чемпіонаті Італії команда за 5 турів набрала 8 очок з 15 можливих та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Думфріс

Думфріс

Інтер продовжить контракт з ключовим гравцем
Думфріс: Ми зосереджені на власних діях
Святкування з присмаком судів та штрафів: чим провинився Інтер, і до чого тут зоозахисники
Інтер має намір підписати новий контракт з Думфрісом
Манчестер Юнайтед та Челсі поновили інтерес до Думфріса

Останні новини