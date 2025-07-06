Інтер продасть сина Станковича в Брюгге

Опорний півзахисник міланського Інтера Александар Станкович близький до переходу в Брюгге.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, 19-річний серб підпише контракт до літа 2029 року. Сума трансферу складе 8 – 10 мільйонів євро. Інтер хоче включити в угоду опцію зворотного викупу гравця.

В Брюгге Станкович може замінити Ардона Яшарі, який близький до перемогу в Мілан.

Серб є вихованцем академії Інтера та сина легенди клубу Деяна Станковича, який виступав за "нерадзуррі" з 2004 до 2014 року. Минулий сезон хавбек провів у оренді в швейцарському Люцерні, відзначившись 3 голами та 2 асистами в 40 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що захисник Інтера Франческо Ачербі може перейти в Аль-Хіляль.