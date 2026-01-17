Інтер переграв Удінезе, Наполі здолав Сассуоло, Ювентус сенсаційно програв Кальярі в 21 турі Серії А

Сьогодні, 17 січня, відбулися матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня лідер чемпіонату Інтер мінімально обіграв Удінезе. Єдиний гол у середині першого тайму забив Лаутаро Мартінес.

Пізніше відбулася ще одна зустріч, в якій чинний чемпіон першості Наполі з мінімальним рахунком переміг Сассуоло.

Закривало ігровий день протистояння Кальярі та Ювентуса, де сенсаційну перемогу святкували господарі поля. Єдиним голом на 65-й хвилині відзначився Маццітеллі, на що туринці так і не змогли нічим відповісти.

Через цю поразку Юве скотився на 5-ту сходинку, залишившись із 39 балами, водночас Кальярі набрав 22 очки та піднявся на 13-те місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії – Серія А

21 тур, 17 січня

Удінезе – Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 20 Мартінес

Наполі – Сассуоло 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 7 Лоботка

Кальярі – Ювентус 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Маццітеллі

Нагадаємо, у стартовому матчі 21-го туру Аталанта примудрилася втратити бали у грі проти Пізи.