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Один з лідерів Інтера не збирається продовжувати контракт з клубом

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 01:11
Один з лідерів Інтера не збирається продовжувати контракт з клубом
Хакан Чалханоглу
Getty Images

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу ухвалив рішення змінити клубну прописку після сезону-2026/27.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, 32-річний гравець не продовжуватиме контракт, термін якого спливає влітку 2027 року, і з великою ймовірністю наступний сезон стане для турка останнім за міланський клуб.

У сезоні-2025/26 хавбек провів за Інтер 30 матчів у всех турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 7 асистів.

Водночас Інтер "золотий дубль", вигравши Серію А та Кубок Італії.

Напередодні стало відомо, що захисник Інтера Стефан де Врей перейде в Панатінаїкос.

Інтер Мілан Хакан Чалханоглу

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