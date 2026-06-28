Один з лідерів Інтера не збирається продовжувати контракт з клубом

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу ухвалив рішення змінити клубну прописку після сезону-2026/27.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, 32-річний гравець не продовжуватиме контракт, термін якого спливає влітку 2027 року, і з великою ймовірністю наступний сезон стане для турка останнім за міланський клуб.

У сезоні-2025/26 хавбек провів за Інтер 30 матчів у всех турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 7 асистів.

Водночас Інтер "золотий дубль", вигравши Серію А та Кубок Італії.

Напередодні стало відомо, що захисник Інтера Стефан де Врей перейде в Панатінаїкос.