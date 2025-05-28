Інтер узгодив перехід Луїса Енріке

Інтер узгодив з Марселем перехід 23-річного бразильського вінгера Луїсом Енріке.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Президенти клубів домовилися про суму трансферу у 25 млн євро. Гравець підпише довгостроковий контракт – до літа 2030 року та зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу.

🚨⚫️🔵 EXCL: Luis Henrique to Inter, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian winger to join from OM.



Presidents Marotta and Longoria got deal done today for €25m package, waiting to get sorted payment terms.



Luis will sign 5 year deal, ready for Club World Cup. pic.twitter.com/1ihHPT9Ntm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025

Енріке став гравцем Марселя у 2020 році, після переходу з бразильського Ботафого за 8 млн євро. У поточному сезоні він відіграв 35 матчів, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами.

Напередодні стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.