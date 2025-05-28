Інтер узгодив перехід Луїса Енріке
Луїс Енріке
ФК Марсель
Інтер узгодив з Марселем перехід 23-річного бразильського вінгера Луїсом Енріке.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Президенти клубів домовилися про суму трансферу у 25 млн євро. Гравець підпише довгостроковий контракт – до літа 2030 року та зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу.
Енріке став гравцем Марселя у 2020 році, після переходу з бразильського Ботафого за 8 млн євро. У поточному сезоні він відіграв 35 матчів, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами.
Напередодні стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.