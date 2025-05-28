Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер узгодив перехід Луїса Енріке

Олександр Булава — 28 травня 2025, 16:44
Інтер узгодив перехід Луїса Енріке
Луїс Енріке
ФК Марсель

Інтер узгодив з Марселем перехід 23-річного бразильського вінгера Луїсом Енріке.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Президенти клубів домовилися про суму трансферу у 25 млн євро. Гравець підпише довгостроковий контракт – до літа 2030 року та зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу.

Енріке став гравцем Марселя у 2020 році, після переходу з бразильського Ботафого за 8 млн євро. У поточному сезоні він відіграв 35 матчів, в яких відзначився 9 голами та 8 асистами.

Напередодні стало відомо, в яких формах зіграють ПСЖ та Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.

Інтер Марсель Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Луїс Енріке

Інтер

Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі
ПСЖ – Інтер: де та коли дивитися фінал Ліги чемпіонів
Шедевр з українських глибинок: аматори повторили легендарний гол Станковича у ворота Шальке
Фото з легендою Реала і мальовничі краєвиди: Ф'юрі відвідав вирішальний матч у Серії А
ПСЖ – Інтер: текстова онлайн-трансляція

Останні новини