Інтер підписав екснападника Порту

Інтер підписав колишнього нападника Порту Мехді Таремі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода 31-річного іранця розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Таремі виступав за Порту з 2020 року. Минулого сезону відіграв 35 матчів у всіх турнірах та забив 11 голів. Зокрема він двічі відзначався у ворота Шахтаря у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Напередодні Інтер підписав новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.