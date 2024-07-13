Інтер підписав екснападника Порту
Інтер підписав колишнього нападника Порту Мехді Таремі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Угода 31-річного іранця розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Таремі виступав за Порту з 2020 року. Минулого сезону відіграв 35 матчів у всіх турнірах та забив 11 голів. Зокрема він двічі відзначався у ворота Шахтаря у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
Напередодні Інтер підписав новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.