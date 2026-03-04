Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Агент Таремі прокоментував чутки про наміри форварда воювати за Іран

Олег Дідух — 4 березня 2026, 18:23
Агент Таремі прокоментував чутки про наміри форварда воювати за Іран
Мехді Таремі
olympiacos.org

Іранський нападник Олімпіакоса Мехді Таремі не планує вступати до лав армії Ірану.

Про це у коментарі RMC Sport повідомив агент футболіста, Федеріко Пасторелло.

"Останнім часом поширювалися заяви, приписані Мехді Таремі, які не відповідають дійсності. Гравець повністю зосереджений на своїй роботі в Афінах і на професійній кар'єрі, з відданістю та рішучістю.

У цей делікатний період важливо уникати вирваних із контексту інтерпретацій або неточних формулювань. Ми віримо у почуття відповідальності та взаємну повагу", – заявив агент.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Таремі планує призупинити свою спортивну кар'єру та вступити в армію Ірану, яка веде бойові дії проти США, Ізраїлю та країн Аравійського півострова.

Олімпіакос Таремі

Таремі

Колишній форвард Інтера може відправитися служити в армію Ірану
Олімпіакос підписав конкурента для Яремчука: він виступав за міланський Інтер
Ліон націлився на форварда Інтера
ПСВ може підписати форварда Інтера
Інтер може продати форварда у Фулгем

Останні новини