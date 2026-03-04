Агент Таремі прокоментував чутки про наміри форварда воювати за Іран
Мехді Таремі
olympiacos.org
Іранський нападник Олімпіакоса Мехді Таремі не планує вступати до лав армії Ірану.
Про це у коментарі RMC Sport повідомив агент футболіста, Федеріко Пасторелло.
"Останнім часом поширювалися заяви, приписані Мехді Таремі, які не відповідають дійсності. Гравець повністю зосереджений на своїй роботі в Афінах і на професійній кар'єрі, з відданістю та рішучістю.
У цей делікатний період важливо уникати вирваних із контексту інтерпретацій або неточних формулювань. Ми віримо у почуття відповідальності та взаємну повагу", – заявив агент.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Таремі планує призупинити свою спортивну кар'єру та вступити в армію Ірану, яка веде бойові дії проти США, Ізраїлю та країн Аравійського півострова.