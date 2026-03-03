Колишній форвард Інтера може відправитися служити в армію Ірану

Відомий іранський форвард Олімпіакоса Мехді Таремі може призупинити свою спортивну кар'єру та відправитися служити в армію Ірану.

Про це повідомляє Tuttosport.

За їхньою інформацією, він уже повідомив Олімпіакосу про бажання повернутися в Іран і стати на захист країни, яка веде бойові дії проти США та країн Близького сходу. "Я потрібен своїй країні", – так пояснив Таремі свої наміри.

Нагадаємо, Таремі виступає за Олімпіакос із серпня минулого року. У поточному сезоні на його рахунку 16 голів і 5 асистів у 31 матчі в усіх турнірах.

Нагадаємо, влітку минулого року Таремі пропустив клубний чемпіонат світу, оскільки не міг вилетіти з Ірану. Повітряний простір країни в той момент був закритий через бойові дії.