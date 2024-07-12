Інтер підписав новий контракт з Індзагі

Інтер підписав новий контракт із головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, фахівець отримав підвищення заробітної плати — до 6,5 млн євро. Також у контракті передбачений бонус в розмірі 2 млн євро за перемогу в чемпіонаті Італії.

Сімоне очолив Інтер у 2021 році. Разом з клубом він двічі вигравав Серію А, два рази Кубок Італії та тричі Суперкубок.

Напередодні центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінський перейшов в Інтер.