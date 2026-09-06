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Інтер підписав історичний для Серії А контракт із форвардом збірної Італії

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 18:37
Інтер підписав історичний для Серії А контракт із форвардом збірної Італії
Франческо Піо Еспозіто
Getty Images

Нападник збірної Італії Франческо Піо Еспозіто продовжив контракт із міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова угода розрахована на 6 років – до літа 2032 року. Фінансові умови угоди не розголошуються, проте, за інформацією ЗМІ, зарплата Еспозіто становитиме понад 3 мільйони євро на рік.

Це перший у історії Серії А контракт із гравцем, розрахований більш ніж на 5 років. Інтер скористався декретом від червня 2025 року, який збільшив максимальну дозволену тривалість контрактів для футболістів у Італії з 5 до 8 років.

Еспозіто є вихованцем Інтера, за першу команду грає з літа 2025 року. Сумарно провів за клуб 53 матчі в усіх турнірах, відзначившись 12 голами та 8 асистами. Також на рахунку 21-рінчого нападника 5 голів у 9 матчах за збірну Італії. Трансферна вартість Еспозіто оцінюється в 45 мільйонів євро.

Напередодні Інтер у 3 турі Серії А обіграв Наполі з рахунком 3:2.

Інтер Мілан

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