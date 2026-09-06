Інтер підписав історичний для Серії А контракт із форвардом збірної Італії

Нападник збірної Італії Франческо Піо Еспозіто продовжив контракт із міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова угода розрахована на 6 років – до літа 2032 року. Фінансові умови угоди не розголошуються, проте, за інформацією ЗМІ, зарплата Еспозіто становитиме понад 3 мільйони євро на рік.

Це перший у історії Серії А контракт із гравцем, розрахований більш ніж на 5 років. Інтер скористався декретом від червня 2025 року, який збільшив максимальну дозволену тривалість контрактів для футболістів у Італії з 5 до 8 років.

Еспозіто є вихованцем Інтера, за першу команду грає з літа 2025 року. Сумарно провів за клуб 53 матчі в усіх турнірах, відзначившись 12 голами та 8 асистами. Також на рахунку 21-рінчого нападника 5 голів у 9 матчах за збірну Італії. Трансферна вартість Еспозіто оцінюється в 45 мільйонів євро.

Напередодні Інтер у 3 турі Серії А обіграв Наполі з рахунком 3:2.