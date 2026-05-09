Комо може попрощатися із іменитим форвардом
Альваро Мората
ФК Комо
Зірковий іспанський нападник Альваро Мората може покинути італійський Комо наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Минулого літа Комо орендував Морату у Мілана з опцією викупу, яка стає обов'язковою за досягнення певних умов. Проте 33-річний іспанець не виправдав сподівань головного тренера Комо Сеска Фабрегаса, відзначившись лише одним голом і двома асистами в 28 матчах за Комо в усіх турнірах. Трансферна вартість форварда наразі оцінюється в 8 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що наприкінці поточного сезону Комо втратить лідера команди Ніко Паса – мадридський Реал планує скористатися опцією викупу талановитого аргентинського хавбека за 9 мільйонів євро.