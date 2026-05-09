Комо може попрощатися із іменитим форвардом

Зірковий іспанський нападник Альваро Мората може покинути італійський Комо наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Минулого літа Комо орендував Морату у Мілана з опцією викупу, яка стає обов'язковою за досягнення певних умов. Проте 33-річний іспанець не виправдав сподівань головного тренера Комо Сеска Фабрегаса, відзначившись лише одним голом і двома асистами в 28 матчах за Комо в усіх турнірах. Трансферна вартість форварда наразі оцінюється в 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що наприкінці поточного сезону Комо втратить лідера команди Ніко Паса – мадридський Реал планує скористатися опцією викупу талановитого аргентинського хавбека за 9 мільйонів євро.