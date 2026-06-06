Комо цікавиться хавбеком російського клубу
Італійський Комо проявляє інтерес до атакувального півзахисника російського Краснодара та збірної Вірменії Едуарда Сперцяна.
Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.
За його інформацією, наразі йдеться лише про інтерес – прямого контакту між клубами поки що не було. Зазначимо, що минулого року Сперцяном цікавився амстердамський Аякс, проте нідерландці відмовилися від трансферу з політичних мотивів – вони не хотіли мати справи з російським клубом.
Сам Сперцян є вихованцем Краснодара та уродженцем Росії. Він має подвійне громадянство, але представляє збірну Вірменії, за яку відзначився 11 голами в 40 матчах. Портал Transfermarkt наразі оцінює 25-річного атакувального півзахисника у 25 мільйонів євро.