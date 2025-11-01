Інтер націлився на хавбека Дженоа

Міланський Інтер проявляє інтерес до одноклубника Руслана Малиновського по Дженоа, Мортена Френдрупа.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Команда Крістіана Ківу в поточному сезоні має проблеми з обороною, і хоче вирішити їх за допомогою придбання нового опорного півзахисника. Енді Діуф, який був підписаний влітку, поки що не виправдовує очікувань і отримує вкрай мало ігрової практики.

Окрім Інтера, у послугах Френдрупа зацікавлена Рома, проте у римлян менше фінансових можливостей підписати 24-річного хавбека збірної Данії. Інтер готовий виділити на трансфер Френдрупа 20 мільйонів євро – рівно у стільки ж його оцінює Transfermarkt.

Сам Френдруп відкритий до переходу в більш іменитий клуб. Його контракт із Дженоа діє до літа 2028 року, в поточному сезоні він відзначився 1 голом у 11 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Дженоа звільнила головного тренера Патріка Вієйра.