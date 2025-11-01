Українська правда
Інтер націлився на хавбека Дженоа

Олег Дідух — 1 листопада 2025, 20:42
Інтер націлився на хавбека Дженоа
Мартен Френдруп
Getty Images

Міланський Інтер проявляє інтерес до одноклубника Руслана Малиновського по Дженоа, Мортена Френдрупа.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Команда Крістіана Ківу в поточному сезоні має проблеми з обороною, і хоче вирішити їх за допомогою придбання нового опорного півзахисника. Енді Діуф, який був підписаний влітку, поки що не виправдовує очікувань і отримує вкрай мало ігрової практики.

Окрім Інтера, у послугах Френдрупа зацікавлена Рома, проте у римлян менше фінансових можливостей підписати 24-річного хавбека збірної Данії. Інтер готовий виділити на трансфер Френдрупа 20 мільйонів євро – рівно у стільки ж його оцінює Transfermarkt.

Сам Френдруп відкритий до переходу в більш іменитий клуб. Його контракт із Дженоа діє до літа 2028 року, в поточному сезоні він відзначився 1 голом у 11 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Дженоа звільнила головного тренера Патріка Вієйра.

