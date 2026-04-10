Інтер запропонував Комо 40 мільйонів за молодого аргентинця

Аргентинський півзахисник Комо Максімо Перроне привернув увагу міланського Інтера.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, 23-річний опорник став пріоритетною ціллю "нерадзуррі" на літнє трансферне вікно. Аргентинець у сезоні-2025/26 став ключовим гравцем Комо. Його прогрес не залишився непоміченим для лідера Серії А.

Влітку "змії" планують омолодити центр поля динамічним гравцем. Перроне ідеально вписується в цю концепцію.

Згідно з останніми повідомленнями, Інтер зробив першу пропозицію в розмірі 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні Перроне зіграв за Комо 33 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість аргентинця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що нападник Інтера Лаутаро Мартінес отримав рецидив м'язової травми. За прогнозами лікарів, 28-річний аргентинець пропустить до двох тижнів.