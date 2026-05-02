Комо – Наполі: прогноз на матч 35 туру Серії А

У суботу, 2 травня, Комо зустрінеться з Наполі в матчі 35 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 (за київським часом) на "Стадіо Джузеппе Сінігалья".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Комо, чию перемогу оцінюють у 2,27. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 3,55. Нічия – 3,25.

В останній зустріч між цими командами Комо святкував перемогу та вихід до півфіналу Кубку Італії. У чемпіонаті в першому колі колективи розписали нульову нічию.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.