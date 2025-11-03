Інтер спробує підписати Геї в січні

Міланський Інтер у січні наступного року спробує підписати центрального захисника Крістал Пелес і збірної Англії Марка Геї.

Про це повідомляє TeamTalk.

Контракт Геї з Крістал Пелес діє до кінця поточного сезону. 25-річний захисник не хоче продовжувати угоду та планує покинути свій поточний клуб.

Інтер спробує підписати захисника вже у січні за зниженою ціною. Міланцям потрібне омолодження центру захисту, де грають вікові Франческо Ачербі та Стефан Де Врей.

Наразі трансферна вартість Геї оцінюється в 50 мільйонів євро. Крістал Пелес придбав його у Челсі влітку 2021 року за 23,3 мільйона. У поточному сезоні захисник провів 17 матчв у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. На рахунку Геї 1 гол в 26 матчах за збірну Англії.