Геї залишить Крістал Пелес у 2026 році

Центральний захисник збірної Англії Марк Геї покине Крістал Пелес після завершення контракту в червні 2026 року. Футболіст не планує підписувати нову угоду з лондонським клубом.

Про це повідомив головний тренер команди Олівер Гласнер, слова якого цитує Фабріціо Романо.

"Ми хотіли, щоб Марк залишився, але він хоче чогось іншого", – сказав Олівер Гласнер.

У поточному сезоні 2025/26 Геї вже провів 7 матчів у складі Крістал Пелес, відзначившись одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.

24-річний захисник виступає за Пелес із 2021 року, коли перейшов із Челсі. За цей час він став ключовим гравцем оборони команди та стабільно викликається до національної збірної Англії.

Раніше Крістал Пелес провів перемовини з головним тренером щодо продовження контракту.