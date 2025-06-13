Фіорентина може запросити тренера з клубу з Саудівської Аравії
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Головний тренер Аль-Насра Стефано Піолі близький до підписання контракту з Фіорентиною.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Агент фахівця наразі працює над розірванням угоди з клубом із Саудівської Аравії. Піолі зароблятиме в новому клубі 3 млн євро на рік.
Клуб із Флоренції шукав заміну своєму тренеру Раффаеле Палладіно, який покинув Фіорентину після завершення сезону.
У попередні кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.
Нагадаємо, що Стефано Піолі уже тренував Фіорентину в період з 2017 по 2019 рік. Також фахівець працював з Інтером, Сассуоло, Лаціо, Болоньєю та Міланом, який привів до чемпіонства в сезоні-2021/22.