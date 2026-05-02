Серія А. Нічия Комо та Наполі, Удінезе обіграв Торіно

У суботу, 2 травня, продовжився 35-й тур Серії А сезону-2025/26. Удінезе вдома обіграв Торіно завдяки голам наприкінці першого та на початку другого таймів.

У другому матчі ігрового дня Комо та Наполі голів не забивали. Ця нульова нічия значно ускладнила для Комо боротьбу за Лігу чемпіонів, а команда Антоніо Конте практично втратила шанси на чемпіонство: у неділю, 3 травня, Інтер буде достатньо зіграти внічию вдома з Пармою, щоби достроково завоювати титул.

Чемпіонат Італії – Серія А

35 тур, 2 травня

Удінезе – Торіно – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Ехізібуе, 2:0 – 51 Крістенсен

Комо – Наполі – 0:0 (0:0)

Програму суботнього ігрового дня завершуватиме матч у Бергамо, де Руслан Маліновський із Дженоа гратиме проти своєї колишньої команди, Аталанти. Напередодні Лечче на виїзді обіграв Пізу, відправивши у Серію В одразу дві команди – Верону та саму Пізу.