Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій
Один з лідерів МЛС Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій Рауля Санхеллі від роботи.
Про це повідомляє The Athletic.
Іспанський функціонер відтепер відповідатиме за інституціональні відносини у клубі. Нова посада ексдиректора Арсенала пов'язана із робою в офісі, а не безпосередньо із першою командою.
Під час передсезонного збору у Лас-Вегасі Санхеллі зайшов у автобус, який призначався лише для футболістів та тренерів Інтер Маямі, що спровокувало суперечку із головною зіркою команди – Ліонелем Мессі.
Таким чином, клуб вирішив "розвести" Санхеллі зі своїм футболістом на час розслідування, щоб передчасно не звільняти фахівця.
Раніше Рауль працював у Барселоні та Арсеналі, звідки його було звільнено у 2020 році через підозрілий трансфер Пепе та зв'язок із футбольними агентами.
Раніше повідомлялось, що форвард донецького Шахтаря перейшов у клуб МЛС.