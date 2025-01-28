Один з лідерів МЛС Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій Рауля Санхеллі від роботи.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанський функціонер відтепер відповідатиме за інституціональні відносини у клубі. Нова посада ексдиректора Арсенала пов'язана із робою в офісі, а не безпосередньо із першою командою.

NEWS: Inter Miami president of football operations Raul Sanllehi has been removed from all sporting decisions at the club.



Guillermo Hoyos, a long-time confidant and former academy coach of Lionel Messi, will take over Sanllehi’s duties.



✍️ @MLSisthttps://t.co/zc6iwgfy7G pic.twitter.com/vMyLKlqPmS — The Athletic (@TheAthletic) January 28, 2025

Під час передсезонного збору у Лас-Вегасі Санхеллі зайшов у автобус, який призначався лише для футболістів та тренерів Інтер Маямі, що спровокувало суперечку із головною зіркою команди – Ліонелем Мессі.

Таким чином, клуб вирішив "розвести" Санхеллі зі своїм футболістом на час розслідування, щоб передчасно не звільняти фахівця.

Раніше Рауль працював у Барселоні та Арсеналі, звідки його було звільнено у 2020 році через підозрілий трансфер Пепе та зв'язок із футбольними агентами.

Раніше повідомлялось, що форвард донецького Шахтаря перейшов у клуб МЛС.