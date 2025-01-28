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Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 08:49
Інтер Маямі відсторонив Рауля Санхеллі через суперечку із Мессі
Рауль Санхеллі
Інтер Маямі

Один з лідерів МЛС Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій Рауля Санхеллі від роботи.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанський функціонер відтепер відповідатиме за інституціональні відносини у клубі. Нова посада ексдиректора Арсенала пов'язана із робою в офісі, а не безпосередньо із першою командою.

Під час передсезонного збору у Лас-Вегасі Санхеллі зайшов у автобус, який призначався лише для футболістів та тренерів Інтер Маямі, що спровокувало суперечку із головною зіркою команди – Ліонелем Мессі.

Таким чином, клуб вирішив "розвести" Санхеллі зі своїм футболістом на час розслідування, щоб передчасно не звільняти фахівця.

Раніше Рауль працював у Барселоні та Арсеналі, звідки його було звільнено у 2020 році через підозрілий трансфер Пепе та зв'язок із футбольними агентами.

Раніше повідомлялось, що форвард донецького Шахтаря перейшов у клуб МЛС.

Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

Інтер Маямі

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