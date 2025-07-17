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Заміна Де Паулю. Атлетико підписав півзахисника збірної США

Олег Дідух — 17 липня 2025, 12:08
Заміна Де Паулю. Атлетико підписав півзахисника збірної США
ФК Атлетико Мадрид

Опорний півзахисник Бетіса та збірної США Джонні Кардосо перейшов у Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба "Матрацників".

Контракт із 23-річним опорним хавбеком розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується. За інформацією Transfermarkt, йдеться про 24 мільйони євро, Фабріціо Романо вважає, що гравець обійдеться Атлетико у понад 30 мільйонів.

За Бетіс Кардосо виступав з січня 2024 року, коли іспанці віддали за нього бразильському Інтернасьоналу 6 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 4 голи та 1 асист у 46 матчах за Бетіс у всіх турнірах.

Імовірно, в Атлетико Кардосо стане заміною аргентинцеві Родріго Де Паулю, який близький до переходу в Інтер Маямі.

Бетіс Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

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