Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірка Інтера побив рекорд Серії А, встановивши унікальне досягнення для захисників

Денис Іваненко — 23 лютого 2026, 14:31
Зірка Інтера побив рекорд Серії А, встановивши унікальне досягнення для захисників
Федеріко Дімарко
Getty Images

Лівий захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко встановив рекорд італійської Серії А.

Про це повідомляє Inter Xtra.

28-річний футболіст напередодні віддав асист у матчі проти Лечче, завдяки чому продовжив свою результативну серію. Він асистував у п'яти поспіль поєдинках чемпіонату Італії.

Раніше таке досягнення не підкорювалось жодному захиснику Серії А. За цей відрізок сумарно Федеріко віддав вісім результативних передач.

Наразі Дімарко є з відривом найкращим асистентом у нинішньому сезоні чемпіонату Італії. Він зробив 14 гольових пасів, випереджаючи найближчого переслідувача Ніколаса Паса з Комо – на п'ять асистів.

Нагадаємо, що Інтер очолює турнірну таблицю Серії А після 26 турів. "Нерадзуррі" випереджають Мілан, який посідає другу сходинку, вже на десять очок.

Читайте також :
Ямаль став абсолютним рекордсменом Барселони
Рекорд Чемпіонат Італії, Серія А Федеріко Дімарко

Федеріко Дімарко

Інтер веде переговори щодо нового контракту з Дімарко
ПСЖ забирає все – чи Інтер здобуде четвертого "вухатого"? 6 інтриг фіналу Ліги чемпіонів
2010 vs 2025. Чи був Інтер Моурінью кращим за команду Сімоне Індзагі?
Від Порта Романа до стадіону мрій. Тернистий шлях Федеріко Дімарко
Інтер втратив ключового гравця на декілька тижнів

Останні новини