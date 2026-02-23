Зірка Інтера побив рекорд Серії А, встановивши унікальне досягнення для захисників

Лівий захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко встановив рекорд італійської Серії А.

Про це повідомляє Inter Xtra.

28-річний футболіст напередодні віддав асист у матчі проти Лечче, завдяки чому продовжив свою результативну серію. Він асистував у п'яти поспіль поєдинках чемпіонату Італії.

Раніше таке досягнення не підкорювалось жодному захиснику Серії А. За цей відрізок сумарно Федеріко віддав вісім результативних передач.

Наразі Дімарко є з відривом найкращим асистентом у нинішньому сезоні чемпіонату Італії. Він зробив 14 гольових пасів, випереджаючи найближчого переслідувача Ніколаса Паса з Комо – на п'ять асистів.

Нагадаємо, що Інтер очолює турнірну таблицю Серії А після 26 турів. "Нерадзуррі" випереджають Мілан, який посідає другу сходинку, вже на десять очок.