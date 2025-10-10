Інтер веде переговори щодо нового контракту з Дімарко

Міланський Інтер веде переговори щодо продовження контракту з одним із лідерів команди, лівим захисником збірної Італії Федеріко Дімарко.

Про це повідомляє FC Inter News.

За їхньою інформацією, нова угода буде розрахована до кінця червня 2029 або 2030 року. Поточний контракт 27-річного захисника діє до літа 2027 року.

З продовженням угоди не має виникнути ніяких проблем, оскільки сам Дімарко має намір завершити кар’єру в складі Інтера, вихованцем якого він є.

У поточному сезоні на рахунку захисника 2 голи та 3 асисти у 8 матчах за Інтер у всіх турнірах. Трансферна вартість Дімарко оцінюється у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що технічний директор Інтера П’єро Аузіліо відхилив пропозицію від Аль-Хіляля.