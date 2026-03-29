Барселона виділить 55-60 млн євро на трансфер Бастоні

Олександр Булава — 29 березня 2026, 13:13
Фото: Getty Images

Центральний захисник міланського Інтера Алекссандро Бастоні є пріоритетною трансферною ціллю каталонської Барселони на наступний сезон. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" провели розрахунки й вважають, що зможуть придбати 26-річного гравця за 55-60 млн євро. 

Наразі зарплата захисника збірної Італії становить 5,5 млн євро на рік. Інтер готовий запропонувати новий контракт з окладом у 7 млн євро. При цьому Барселона повідомила гравця, що готова платити більше.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Бастоні у 70 мільйонів євро. Нагадаємо, що у 2021 році Алессандро став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

У поточному сезоні оборонець зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши шість гольових передач

Раніше повідомлялось, що Барселона також зацікавлена у придбанні Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті.

Барселона може обміняти Ольмо або Торреса на захисника Інтера – ЗМІ
Інтер готовий вказати "на вихід" одному з чемпіонів Європи
Барселона націлилась на чемпіона Європи: каталонці готові пожертвувати молодим вихованцем
Барселона бажає купити двох гравців з Манчестер Сіті та Інтера - ЗМІ
Ліверпуль готовий заплатити рекордну суму за захисника Інтера

