Барселона виділить 55-60 млн євро на трансфер Бастоні

Центральний захисник міланського Інтера Алекссандро Бастоні є пріоритетною трансферною ціллю каталонської Барселони на наступний сезон.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" провели розрахунки й вважають, що зможуть придбати 26-річного гравця за 55-60 млн євро.

Наразі зарплата захисника збірної Італії становить 5,5 млн євро на рік. Інтер готовий запропонувати новий контракт з окладом у 7 млн євро. При цьому Барселона повідомила гравця, що готова платити більше.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Бастоні у 70 мільйонів євро. Нагадаємо, що у 2021 році Алессандро став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

У поточному сезоні оборонець зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши шість гольових передач

Раніше повідомлялось, що Барселона також зацікавлена у придбанні Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті.