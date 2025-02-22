Ньюкасл націлився на трансфер лідера Інтера

Ньюкасл цікавиться півзахисником міланського Інтера Хаканом Чалханоглу і вже зробив запитав про потенційний літній трансфер.

Про це повідомляє TEAMtalk.

"Сороки" вже планують зробити офіційний запит щодо купівлі гравця перед відкриттям літнього трансферного вікна. Потенційний перехід вже схвалив головний тренер Едді Гау.

Проте Інтер не буде єдиним клубом який цікавиться гравцем. Інтерес до нього проявляє Баварія та клуби Саудівської Аравії.

Чинний контракт Чалханоглу розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 40 млн євро. У поточному сезоні на рахунку гравця 25 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та віддав 2 асисти.

Напередодні Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал.