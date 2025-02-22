Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ньюкасл націлився на трансфер лідера Інтера

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 10:55
Ньюкасл націлився на трансфер лідера Інтера
Хакан Чалханоглу
Getty Images

Ньюкасл цікавиться півзахисником міланського Інтера Хаканом Чалханоглу і вже зробив запитав про потенційний літній трансфер.

Про це повідомляє TEAMtalk.

"Сороки" вже планують зробити офіційний запит щодо купівлі гравця перед відкриттям літнього трансферного вікна. Потенційний перехід вже схвалив головний тренер Едді Гау.

Проте Інтер не буде єдиним клубом який цікавиться гравцем. Інтерес до нього проявляє Баварія та клуби Саудівської Аравії.

Чинний контракт Чалханоглу розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 40 млн євро. У поточному сезоні на рахунку гравця 25 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 6 голами та віддав 2 асисти.

Напередодні Ньюкасл виставив космічний цінник на свого нападника, яким цікавиться Арсенал.

Чемпіонат Англії, АПЛ Інтер Ньюкасл Юнайтед Футбольні трансфери Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Інтер на декілька тижнів втратив ключового хавбека
Чалханоглу: Баварія хотіла придбати мене минулого літа, але я хочу завершити кар'єру в Інтері
Відомі претенденти на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards
Лідер Інтера прокоментував можливість переходу в інший клуб
Чалханоглу: Ніхто не очікував, що ми дійдемо до чвертьфіналу Євро-2024

Останні новини