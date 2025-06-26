36-річний лідер збірної Хорватії близький до продовження контракту з ПСВ
Іван Перішич
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Хорватський півзахисник Іван Перішич близький до продовження контракту з ПСВ.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, йдеться про контракт на 2 сезони. Залишилося лише узгодити дрібні деталі.
Поточна угода 36-річного футболіста з нідерландським клубом спливає вже 30 червня цього року.
Перішич став гравцем ПСВ влітку минулого року. У сезоні 2024/25 хорват провів за клуб 39 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів.
Як відомо, сезон він починав у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.