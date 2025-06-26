36-річний лідер збірної Хорватії близький до продовження контракту з ПСВ

Хорватський півзахисник Іван Перішич близький до продовження контракту з ПСВ.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, йдеться про контракт на 2 сезони. Залишилося лише узгодити дрібні деталі.

🚨❤️🤍 EXCL: Ivan Perisić, on the verge of signing new deal at PSV Eindhoven!



The Croatian winger has accepted the conditions for new two-year deal, final small details to be clarified then sealed.



Barça inquired about Perisić but their focus is on Nico. Perisić, set to stay. pic.twitter.com/MAR2HzgCVO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

Поточна угода 36-річного футболіста з нідерландським клубом спливає вже 30 червня цього року.

Перішич став гравцем ПСВ влітку минулого року. У сезоні 2024/25 хорват провів за клуб 39 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів.

Як відомо, сезон він починав у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.