Нападник ПСВ: Те, як Перішич готується до матчів – ненормально

Нападник ПСВ Йоган Бакайоко в захваті від професіоналізму хорватського півзахисника Івана Перішича.

Молодий бельгієць поділився думками про свого зіркового одноклубник на пресконференції перед матчем з Шахтарем. Його слова наводить пресслужба ПСВ.

"Я не можу сказати, що про нього думають інші, але мені Іван дає дуже багато. Дуже багато професіоналізму. Те, як він готується до матчів – ненормально. Це дуже допомагає мені, думаю, іншим також. Протягом цього сезону я й сам трохи змінив свою підготовку, зокрема завдяки йому", – сказав Бакайоко.

Зазначимо, що Іван Перішич не може грати в Лізі чемпіонів, оскільки він приєднався до ПСВ уже по ходу сезону. Хорват починав кампанію на Батьківщині, у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.

Сьогодні, 27 листопада, ПСВ вдома прийме Шахтар у 5 турі Ліги чемпіонів. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.