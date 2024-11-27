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Нападник ПСВ: Те, як Перішич готується до матчів – ненормально

Ігор Чернявський — 27 листопада 2024, 13:59
Нападник ПСВ: Те, як Перішич готується до матчів – ненормально
Інстаграм ПСВ

Нападник ПСВ Йоган Бакайоко в захваті від професіоналізму хорватського півзахисника Івана Перішича.

Молодий бельгієць поділився думками про свого зіркового одноклубник на пресконференції перед матчем з Шахтарем. Його слова наводить пресслужба ПСВ.

"Я не можу сказати, що про нього думають інші, але мені Іван дає дуже багато. Дуже багато професіоналізму. Те, як він готується до матчів ненормально. Це дуже допомагає мені, думаю, іншим також. Протягом цього сезону я й сам трохи змінив свою підготовку, зокрема завдяки йому", – сказав Бакайоко.

Зазначимо, що Іван Перішич не може грати в Лізі чемпіонів, оскільки він приєднався до ПСВ уже по ходу сезону. Хорват починав кампанію на Батьківщині, у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.

Сьогодні, 27 листопада, ПСВ вдома прийме Шахтар у 5 турі Ліги чемпіонів. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

ПСВ Іван Перішич Йоган Бакайоко

Йоган Бакайоко

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