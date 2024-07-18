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Ракитич вирішив повернутися у Європу після півроку в Саудівській Аравії

Игорь Чернявский — 18 липня, 12:10
Ракитич вирішив повернутися у Європу після півроку в Саудівській Аравії

Хорватський півзахисник Іван Ракитич вирішив залишити Аль-Шабаб та перейти у Хайдук.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Інсайдер зазначив, що Іван був щасливий у Саудівській Аравії, але захотів скористатися можливістю пограти в Хорватії. Також на його рішення вплинуло те, що за Хайдук виступає Іван Перішич, тренує команду Дженнаро Гаттузо, а директором клубу є Нікола Калинич.

Цікаво, що всю кар’єру Ракитич провів за кордоном. Він починав свій футбольний шлях у швейцарському Базелі, після чого виступав за Шальке, Севілью та Барселону. В саудівському Аль-Шабабі хорват провів лише півроку. За цей час Іван взяв участь лише у 8 матчах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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