Інтер готовий повернути Перішича в Серію А
Лідер Серії А Інтер готовий запропонувати Івану Перішичу короткострокове повернення в Італію.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
"Нерадзуррі" запропонували досвідченому хорватку оренду на пів року, на що він одразу погодився – тепер клуб веде переговори з ПСВ.
Іван Перішич виступав за Інтер в період з 2015 по 2022 рік, вигравши за цей період усі внутрішні трофеї.
До ПСВ хавбек перебрався у 2024 році після невдалого періоду у Хайдуці. Цього сезону Перішич зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав 10 результативних передач.
Контракт 36-річного вінгера з нідерландцями розраховано до літа 2027 року.
Напередодні Інтер в яскравому матчі 22 туру Серії А переграв Пізу.