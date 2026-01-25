Інтер готовий повернути Перішича в Серію А

Лідер Серії А Інтер готовий запропонувати Івану Перішичу короткострокове повернення в Італію.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" запропонували досвідченому хорватку оренду на пів року, на що він одразу погодився – тепер клуб веде переговори з ПСВ.

Іван Перішич виступав за Інтер в період з 2015 по 2022 рік, вигравши за цей період усі внутрішні трофеї.

До ПСВ хавбек перебрався у 2024 році після невдалого періоду у Хайдуці. Цього сезону Перішич зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Контракт 36-річного вінгера з нідерландцями розраховано до літа 2027 року.

Напередодні Інтер в яскравому матчі 22 туру Серії А переграв Пізу.