Борнмут близький до підписання хавбека Інтера – інсайдер

Катерина Лисянська — 28 січня 2026, 13:51
Борнмут узгоджує деталі трансферу бразильця Луїса Енріке, який має переїхати до Англії з Інтера на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Команди обговорюють структуру угоди, яка оцінюється у 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Англійський клуб планує орендувати бразильця до кінця поточного сезону з обов'язковою опцією подальшого викупу.

Луїс Енріке приєднався до складу Інтера влітку минулого року, перейшовши з французького Марселя за 23 мільйони євро.

У поточному сезоні на рахунку 24-річного бразильця 23 матчі у всіх турнірах за Інтер, в яких він відзначився 1 розультативною передачею.

Нагадаємо, що Борнмут оголосив про підписання грецького воротаря Хрістоса Мандаса.

