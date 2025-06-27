ПСВ оголосив про продовження контракту із 36-річним лідером збірної Хорватії

Хорватський півзахисник Іван Перішич продовжив контракт з ПСВ.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Нова угода 36-річного хорвата з командою розрахована до 2027 року.

Signed and ready to become your favorite art piece 👨‍🎨

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Перішич став гравцем ПСВ влітку минулого року. У сезоні 2024/25 хорват провів за клуб 39 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів.

Раніше хорват грав за Баварію, Інтер, Тоттенгем, Вольфсбург та Боруссію Дортмунд.

Перишич двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів у складі мюнхенського гранда.

Як відомо, сезон він починав у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.