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ПСВ оголосив про продовження контракту із 36-річним лідером збірної Хорватії

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 23:28
ПСВ оголосив про продовження контракту із 36-річним лідером збірної Хорватії
Іван Перішич
Getty Images

Хорватський півзахисник Іван Перішич продовжив контракт з ПСВ.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Нова угода 36-річного хорвата з командою розрахована до 2027 року.

Перішич став гравцем ПСВ влітку минулого року. У сезоні 2024/25 хорват провів за клуб 39 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів.

Раніше хорват грав за Баварію, Інтер, Тоттенгем, Вольфсбург та Боруссію Дортмунд.

Перишич двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів у складі мюнхенського гранда.

Як відомо, сезон він починав у складі Хайдука, але через конфлікт з Дженнаро Гаттузо він покинув клуб вільним агентом.

ПСВ Іван Перішич

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