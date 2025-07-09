Потенційна заміна Таремі: Інтер придивляється до нападника Челсі
Інтер продовжує працювати над підсиленням атакувальної лінії.
Про це пише Sky Sports Italia.
Після підписання Анже-Йоана Бонні "нерадзуррі " звернули увагу на Крістофера Нкунку з Челсі. Керівництво клубу прагне знайти гравця з унікальними якостями для свого складу, і багато залежатиме від можливих трансферів нападників Інтера.
Зокрема, на перехід Нкунку може повпливати, чи залишиться в складі віцечемпіонів Італії Таремі, на якого претендують Фулгем та Фенербахче.
Нкунку перейшов до Челсі влітку 2023 року з Лейпцига за 60 мільйонів євро. За два сезони він забив 18 голів і віддав 5 результативних передач у 60 матчах у всіх турнірах.
Однак француз часто страждав від травм, пропустивши через цю причину 54 гри Челсі за час перебування у клубі.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Інтера та збірної Албанії Крістьян Асллані може продовжити кар’єру в Бетісі.