Потенційна заміна Таремі: Інтер придивляється до нападника Челсі

Інтер продовжує працювати над підсиленням атакувальної лінії.

Про це пише Sky Sports Italia.

Після підписання Анже-Йоана Бонні "нерадзуррі " звернули увагу на Крістофера Нкунку з Челсі. Керівництво клубу прагне знайти гравця з унікальними якостями для свого складу, і багато залежатиме від можливих трансферів нападників Інтера.

Зокрема, на перехід Нкунку може повпливати, чи залишиться в складі віцечемпіонів Італії Таремі, на якого претендують Фулгем та Фенербахче.

Нкунку перейшов до Челсі влітку 2023 року з Лейпцига за 60 мільйонів євро. За два сезони він забив 18 голів і віддав 5 результативних передач у 60 матчах у всіх турнірах.

Однак француз часто страждав від травм, пропустивши через цю причину 54 гри Челсі за час перебування у клубі.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Інтера та збірної Албанії Крістьян Асллані може продовжити кар’єру в Бетісі.