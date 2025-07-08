Інтер може продати хавбека в Бетіс

Півзахисник Інтера та збірної Албанії Крістьян Асллані може продовжити кар’єру в Бетісі.

Про це повідомляє ABC.

За їхньою інформацією, іспанський клуб уже значно просунувся в переговорах. Очікується, що Бетіс заплатить за Асллані 6 – 8 мільйонів євро. Також за Інтером залишиться значний відсоток від суми наступного трансферу хавбека.

Асллані перейшов у Інтер влітку 2022 року з Емполі за 15,7 мільйона євро, проте стати важливим гравцем для міланського клубу так і не зумів. У минулому сезоні на рахунку 23-річного хавбека 3 голи та 3 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Контракт Асллані діє до літа 2028 року, Transgermarkt оцінює його вартість у 13 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Фіорентини.