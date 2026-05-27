Чемпіон світу-2006 очолить Фіорентину – Романо

Олег Дідух — 27 травня 2026, 20:43
Головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо незабаром очолить Сассуоло.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже практично узгодили умови дворічного контракту, залишаються останні деталі. На посаді головного тренера Фіорентини Гроссо замінить Паоло Ванолі, який працює з командою з листопада минулого року та зумів врятувати "фіалок" від вильоту з Серії А.

Гроссо з літа 2024 року очолює Сассуоло, який зумів повернути в Серію А та фінішувати у поточному сезоні чемпіонату Італії на 11 місці.

До цього 48-річний італійський фахівець працював із Барі, Вероною, Брешією, Сьоном, Фрозіноне та Ліоном. В якості гравця Гроссо став чемпіоном світу 2006 року в складі збірної Італії. Раніше він входив у сферу інтересів Наполі.

