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Не підійшов Кобіну: Інгулець припинив співпрацю з досвідченим захисником

Руслан Травкін — 13 серпня, 08:43
Не підійшов Кобіну: Інгулець припинив співпрацю з досвідченим захисником

Новачок УПЛ Інгулець вирішив припинити співпрацю з досвідченим захисником Сергієм Ченбаєм.

Про це вказано на сторінці клубу в Instagram.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. 31-річний Ченбай виступав за Інгулець останні два сезони.

Всю кар'єру Сергій провів за українські клуби. Він починав у Ворсклі, надалі грав за Кремінь, Гірник-Спорт та Металіст-1925.

Інгулець за два матчі УПЛ сезону 2024/2025 набрав 1 очко. Команда мінімально поступилася Зорі та розійшлася миром з Колосом.

Інгулець Чемпіонат України, УПЛ

Інгулець

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