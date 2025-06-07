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Нас просто "вбивали": Поворознюк вперше висловився про виліт Інгульця з УПЛ

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 16:17
Нас просто вбивали: Поворознюк вперше висловився про виліт Інгульця з УПЛ
Олександр Поворознюк
ФК Інгулець

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вперше відреагував на виліт свого клубу з Української Прем'єр-ліги, звинувативши у цьому суддівство.

Про це він сказав на власному YouTube-каналі.

"Вилетів Інгулець у Першу лігу… У нас було дві гри, які судили чесно, всі інші – нас просто "вбивали". Якщо Інгулець непотрібен в УПЛ, та заради Бога, ми будемо грати у Першій лізі.

Я роблю це для людей, у мене є дитяча школа, де займаються шість вікових груп, у мене у Петровому шість стадіонів", – сказав він.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Раніше також повідомлялося, що головний тренер Інгульця Василь Кобін може замінити Віталія Пономарьова на посаді наставника Руху.

Інгулець Олександр Поворознюк Чемпіонат України, УПЛ

Інгулець

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