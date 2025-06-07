Нас просто "вбивали": Поворознюк вперше висловився про виліт Інгульця з УПЛ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вперше відреагував на виліт свого клубу з Української Прем'єр-ліги, звинувативши у цьому суддівство.

Про це він сказав на власному YouTube-каналі.

"Вилетів Інгулець у Першу лігу… У нас було дві гри, які судили чесно, всі інші – нас просто "вбивали". Якщо Інгулець непотрібен в УПЛ, та заради Бога, ми будемо грати у Першій лізі.

Я роблю це для людей, у мене є дитяча школа, де займаються шість вікових груп, у мене у Петровому шість стадіонів", – сказав він.