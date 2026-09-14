Полісся-2 у гольовій перестрілці переграло Агробізнес в 7-му турі Першої ліги

У понеділок, 14 вересня, двома матчами завершилася програма 7-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Розпочала ігровий день в другому дивізіоні вольова перемога дубля житомирського Полісся над Агробізнесом. Відкрив рахунок венесуельський легіонер Араухо, який реалізував 11-метровий.

Зауважимо, що 23-річний хавбек лише нещодавно виступав у складі першої команди у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Кудрівки (2:0).

Згодом Нич відновив паритет у цій зустрічі, а після цього почалися гольові гойдалки. Утім, долю протистояння вдалося вирішити Панчишину на 77-й хвилині.

Чемпіонат України – Перша ліга

7-й тур, 14 вересня

Полісся-2 – Агробізнес 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Араухо (пенальті), 1:1 – 40 Нич, 1:2 – 47 Різник, 2:2 – 54 Караман, 3:2 – 77 Панчишин.

Також о 15:00 за київським часом розпочнеться поєдинок Олександрія – Вікторія.

Нагадаємо, що раніше в 7-му турі Фенікс-Маріуполь обіграв Пробій, а Прикарпаття здобуло вольову перемогу над Нивою.