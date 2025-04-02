Інгулець – Оболонь: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Інгулець з Петрового у номінально домашньому матчі зіграє проти київської Оболоні в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 4 квітня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Інгулець бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. Наразі команда йде на передостанньому місці, маючи 16 очок та гру в запасі. В останнього Чорноморця 15 балів. У попередньому турі підопічні Василя Кобіна розписали мирову з Вересом.

Оболонь також веде боротьбу за виживання. У "пивоварів" 18 залікових балів за 22 тури та 14 сходинка (зона перехідних матчів). До рятівного 12 місця 3 очка. У попередньому турі Оболонь поступилася Шахтарю.