Інгулець зіграє домашній матч з Оболонню у Києві

Інгулець визначився зі стадіоном на матч 23 туру чемпіонату України проти Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч відбудеться 4 квітня у Києві на "Оболонь-Арені".

Наразі суперники знаходяться поруч у турнірній таблиці. Інгулець з 16 очками в активі посідає 15-ту позицію, Оболонь 18 пунктами перебуває на 14 місці.

Напередодні повідомлялося, що після поєдинку з Вересом у Кривому Розі на "Гірнику", петрівці переберуться до Тернополя на стадіон імені Шухевича, де зіграють два наступні домашні матчі – проти Оболоні та Карпат.

Нагадаємо, що домашній стадіон Інгульця в Петровому, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.