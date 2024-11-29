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Команда знаходиться на правильному шляху: Кобін – про перемогу Інгульця над Ворсклою

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 21:54
Команда знаходиться на правильному шляху: Кобін – про перемогу Інгульця над Ворсклою
Василь Кобін
ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Васиь Кобін прокоментував перемогу над Ворсклою в матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команда знаходиться на правильному шляху.

Про це наставник сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Для нас перемога важлива, незалежно від рахунку. Ми продовжуємо вірити в наш стиль гри й прагнемо до футболу, який хочемо бачити. Кожен із гравців повинен працювати на 100%, демонструючи збалансований та сучасний футбол.

Я хочу бачити від Інгульця агресивний футбол з високим пресингом, організованими перехідними фазами і продуманими стандартами. Зараз модно говорити про сучасний футбол – це саме те, до чого ми прагнемо.

Наша команда втратила час на початку сезону, зробивши ставку на гравців, які не виправдали очікувань. Впевнений, що зараз команда знаходиться на правильному шляху. Ми програли Динамо та Шахтарю, але це не показник. Я бачу на тренуваннях, як команда працює та прогресує", – підкреслив Кобін.

Після перемоги Інгулець набрав уже 9 очок, наздогнавши Лівий берег та Оболонь, проте так і не піднявся з останньої позиції. У Ворскли і надалі залишається 16 очок та 11 місце.

Раніше тренер полтавського клубу Юрій Максимов також підбив підсумки матчу.

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Василь Кобін

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