Сьогодні був не наш день: Максимов прокоментував поразку Ворскли від Інгульця

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку від Інгульця (0:3) в матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команді десь не вистачило майстерності.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Вже на перших хвилинах пішов якийсь контраст, потрібно було відіграватися. Десь не вистачало майстерності. На першій хвилині пропустили, потім – на сьомій.



Вийшли на другий тайм. Призначили пенальті у ворота Інгульця. Забий ми пенальті, могли й унічию зіграти або на перемогу. Це урок для нас. Головне – є ще друге коло УПЛ.



Момент із пенальті? Забий Скляр, ми б не програли. Так буває. Сьогодні був не наш день", – сказав Максимов.