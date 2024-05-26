Інгулець після виходу в УПЛ продовжив контракт з трьома гравцями

Інгулець після виходу в Українську Прем'єр-лігу продовжив контракти з нападником Артемом Сіталом, захисником Михайлом Шершнем та півзахисником Олександром Козаком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Щодо нових умов контрактів наразі не повідомляється.

Зазначимо, що Сітало та Козак вже грали за команду в УПЛ. Артем доєднався до клубу влітку 2021 року, а Олександр — влітку 2018-го.

А ось для Михайла це буде перший сезон у вищому дивізіоні за Інгулець. Проте він вже грав в УПЛ за Металіст 1925 та Зорю.

Нагадаємо, клуб з Петрового став чемпіоном Першої ліги України в сезоні-2023/24 і повернувся в еліту після вильоту минулого року.