Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інформація про бажання Переса достроково залишити Реал не відповідає дійсності – COPE

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 13:07
Інформація про бажання Переса достроково залишити Реал не відповідає дійсності – COPE
ФК Реал Мадрид

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес готовий і надалі працювати на благо клубу та не планує достроково залишати посаду.

Про це повідомляє COPE.

Функціонер не розглядає можливості припинення своїх повноважень, які спливають у 2029 році – у його планах завершити проєкт Суперліги та реконструювати "Сантьяго Бернабеу".

Флорентіно Перес вперше став президентом Реала у 2000 році, перемігши на виборах Лоренсо Санса. Після відставки у 2006 році він повернувся у 2009-му як єдиний кандидат. Надалі він знову без конкуренції вигравав вибори у 2013, 2017, 2021 та 2025 роках.

За час правління 78-річного бізнесмена "вершкові" виграли 37 трофеїв, у тому числі сім разів Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що у Реалі назріває конфлікт Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Француз вже звернувся до керівництва клубу з вимогою продати бразильця.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Флорентіно Перес

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Президент Реала вирішив достроково покинути клуб
Лапорта готовий встановити статую Мессі на "Камп Ноу"
Син Сімеоне близький до продовження контракту з Атлетико
Мессі: Вся моя родина сумує за Барселоною, ми хочемо повернутися туди
Циганков потрапив до символічної збірної 12 туру Ла Ліги за версією SofaScore

Останні новини