Інформація про бажання Переса достроково залишити Реал не відповідає дійсності – COPE

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес готовий і надалі працювати на благо клубу та не планує достроково залишати посаду.

Про це повідомляє COPE.

Функціонер не розглядає можливості припинення своїх повноважень, які спливають у 2029 році – у його планах завершити проєкт Суперліги та реконструювати "Сантьяго Бернабеу".

Флорентіно Перес вперше став президентом Реала у 2000 році, перемігши на виборах Лоренсо Санса. Після відставки у 2006 році він повернувся у 2009-му як єдиний кандидат. Надалі він знову без конкуренції вигравав вибори у 2013, 2017, 2021 та 2025 роках.

За час правління 78-річного бізнесмена "вершкові" виграли 37 трофеїв, у тому числі сім разів Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що у Реалі назріває конфлікт Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Француз вже звернувся до керівництва клубу з вимогою продати бразильця.