Барселона запропонувала новий контракт Крістенсену з удвічі меншою зарплатою

Олександр Булава — 16 березня 2026, 23:17
Барселона зробила пропозицію щодо продовження контракту центральному захиснику Андреасу Крістенсену.

Про це повідомляє Marca.

29-річному оборонцю запропонували нову угоду терміном на два роки зі скороченням зарплати вдвічі порівняно з його теперішнім доходом.

У договір включать пункт, за якого його зарплата збільшиться, якщо він зіграє значну кількість матчів. Також клуб матиме право розірвати з ним контракт за дуже низьку ціну, якщо він не матиме ігрової практики.

Наразі каталонці чекають на відповідь футболіста.

Чинний контракт гравця закінчується влітку.

Наразі футболіст відновлюється від травми. Захисник отримав частковий розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна в результаті нещасного вивиху коліна під час тренування ще у грудні.

Нагадаємо, напередодні Жоана Лапорту було переобрано президентом Барселони на ще один п'ятирічний термін. Це буде його третя каденція на чолі каталонського клубу.

