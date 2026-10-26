Манчестер Юнайтед проведе нараду щодо майбутнього Карріка

Керівництво Манчестер Юнайтед збирає термінову нараду щодо майбутнього головного тренера Майка Карріка.

Про це повідомляє The Telegraph.

У понеділок, 26 жовтня, відбудеться кризова зустріч, де вирішуватиметься доля Майкла Карріка. Попри те, що формального рішення про відставку ще немає, фахівець перебуває під колосальним тиском, і його звільнення є цілком ймовірним. У клубі прагнуть зважити всі "за" і "проти", аби ухвалити виважений крок.

Наразі серед потенційних кандидатів на заміну Карріку розглядають Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.

Після поразки від Борнмута (0:3) Манчестер Юнайтед посідає 16-те місце в АПЛ: у восьми матчах команда здобула одну перемогу, чотири рази зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

Водночас у Лізі чемпіонів після трьох турів Манчестер Юнайтед має одну перемогу та дві поразки, три очки й посідає 20-те місце.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.