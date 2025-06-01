Гендиректор Інтера прокоментував майбутнє Індзагі

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта висловився про майбутнє головного тренера команди Сімоне Індзагі.

Слова функціонера наводить журналіст Ніколо Скіра.

"Якщо Індзагі захоче далі працювати з командою, то ми будемо тільки раді. Ми зустрінемось із ним лише через те, що не хочемо мати тренера, у якого спливає контракт.

Звісно, ми запропонуємо нову угоду – він відпрацював дуже хороший цикл та показав видатні результати", – розповів Маротта.

#Marotta: "Se #Inzaghi ha voglia di continuare all'#Inter, noi siamo davvero contenti. Ci sarà incontro solo perché noi non vogliamo avere un allenatore a scadenza. Vorremmo proseguire con lui allungando contratto, il ciclo ha funzionato benissimo portando risultati eccezionali” pic.twitter.com/lnUMyazywY — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2025

Фахівець очолив Інтер у 2021 році, після п'яти сезонів на чолі Лаціо. За цей період команда стала чемпіоном Італії у 2024-му та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті (0:1) два роки тому та напередодні ПСЖ.

Раніше повідомлялось, що Індзагі може залишити Інтер заради пропозиції з Саудівської Аравії.