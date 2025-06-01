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Гендиректор Інтера прокоментував майбутнє Індзагі

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 11:25
Гендиректор Інтера прокоментував майбутнє Індзагі
Сімоне Індзагі
Getty Images

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта висловився про майбутнє головного тренера команди Сімоне Індзагі.

Слова функціонера наводить журналіст Ніколо Скіра.

"Якщо Індзагі захоче далі працювати з командою, то ми будемо тільки раді. Ми зустрінемось із ним лише через те, що не хочемо мати тренера, у якого спливає контракт.

Звісно, ми запропонуємо нову угоду – він відпрацював дуже хороший цикл та показав видатні результати", – розповів Маротта.

Фахівець очолив Інтер у 2021 році, після п'яти сезонів на чолі Лаціо. За цей період команда стала чемпіоном Італії у 2024-му та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті (0:1) два роки тому та напередодні ПСЖ.

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Раніше повідомлялось, що Індзагі може залишити Інтер заради пропозиції з Саудівської Аравії.

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