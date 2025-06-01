Гендиректор Інтера прокоментував майбутнє Індзагі
Генеральний директор Інтера Беппе Маротта висловився про майбутнє головного тренера команди Сімоне Індзагі.
Слова функціонера наводить журналіст Ніколо Скіра.
"Якщо Індзагі захоче далі працювати з командою, то ми будемо тільки раді. Ми зустрінемось із ним лише через те, що не хочемо мати тренера, у якого спливає контракт.
Звісно, ми запропонуємо нову угоду – він відпрацював дуже хороший цикл та показав видатні результати", – розповів Маротта.
Фахівець очолив Інтер у 2021 році, після п'яти сезонів на чолі Лаціо. За цей період команда стала чемпіоном Італії у 2024-му та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті (0:1) два роки тому та напередодні ПСЖ.
Раніше повідомлялось, що Індзагі може залишити Інтер заради пропозиції з Саудівської Аравії.