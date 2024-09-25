Дякую тобі, футбол: Варан оголосив про завершення футбольної кар'єри
Іменитий французький захисник Рафаель Варан оголосив про завершення футбольної кар'єри.
Про це він заявив у своєму Instagram.
"Кажуть, що все хороше колись закінчується. У своїй кар'єрі я приймав багато викликів, підіймався на вершину, майже все це здавалося неможливим. Неймовірні емоції, особливі моменти та спогади, які залишаться на все життя. Згадуючи ці моменти, я з величезною гордістю і почуттям виконаного обов'язку оголошую про свій відхід з гри, яку ми всі любимо.
Я тримаю себе на найвищому рівні, я хочу вийти на поле сильним, а не просто триматися за гру. Потрібна велика доза сміливості, щоб прислухатися до свого серця та інстинкту. Бажання і потреби – це дві різні речі. Я падав і піднімався тисячу разів, і цього разу настав момент зупинитися і повісити бутси на цвях, вигравши трофей на Вемблі в останній грі.
Я любив боротися за себе, свої клуби, свою країну, своїх товаришів по команді та вболівальників кожної команди, за яку я грав. Від Ленса до Реала і Манчестер Юнайтед, а також за нашу національну збірну. Я захищав кожен значок усім, що мав, і любив кожну хвилину цієї подорожі.
Гра на найвищому рівні – це захоплюючий досвід. Вона випробовує кожен рівень твого тіла і твого розуму. Емоції, які ми відчуваємо, ви не знайдете більше ніде. Як спортсмени, ми ніколи не буваємо задоволені, ніколи не приймаємо успіх. Це наша природа і те, що нас живить.
Я ні про що не шкодую, я б нічого не змінив. Я виграв більше, ніж міг навіть мріяти, але окрім нагород і трофеїв, я пишаюся тим, що, незважаючи ні на що, я дотримувався своїх принципів бути щирим і намагався залишити кожне місце кращим, ніж я його знайшов. Сподіваюся, ви всі мною пишаєтеся.
Отже, нове життя починається за межами поля. Я залишуся в Комо. Тільки без бутс і гомілкових щитків. Про це я з нетерпінням чекаю на те, щоб поділитися з вами найближчим часом
А поки що, вболівальникам кожного клубу, за який я грав, моїм партнерам по команді, тренерам і персоналу. Від щирого серця дякую вам за те, що зробили цю подорож більш особливою, ніж мої найсміливіші мрії могли коли-небудь передбачити", – написав Варан.
Нагадаємо, Варан перейшов у Комо влітку 2024 року на правах вільного агента, після того, як покинув Манчестер Юнайтед. У сезоні-2023/24 він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч. З "червоними дияволами" він був володарем Кубка Футбольної ліги (2023) та Кубка Англії (2023/24).
Також Варан виступав за Реал Мадрид, з яким тричі ставав чемпіоном Іспанії (2011/12, 2016/17, 2019/20), тричі володарем Суперкубка Іспанії 2012, 2017, 2019), також здобував кубок Іспанії (2014), чотири рази був переможцем Ліги чемпіонів у складі "вершкових" 02013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).
Три рази був володарем Суперкубка УЄФА (2014, 2016, 2017), та чотири рази переможцем клубного чемпіонату світу (2014, 2016, 2017, 2018).
Зі збірною Франції він тріумфував на чемпіонаті світу 2018 року, ставав віцечемпіоном світу у 2022 році, та був переможцем Ліги націй-2021/22.