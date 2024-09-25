Дякую тобі, футбол: Варан оголосив про завершення футбольної кар'єри

Іменитий французький захисник Рафаель Варан оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Про це він заявив у своєму Instagram.

"Кажуть, що все хороше колись закінчується. У своїй кар'єрі я приймав багато викликів, підіймався на вершину, майже все це здавалося неможливим. Неймовірні емоції, особливі моменти та спогади, які залишаться на все життя. Згадуючи ці моменти, я з величезною гордістю і почуттям виконаного обов'язку оголошую про свій відхід з гри, яку ми всі любимо.

Я тримаю себе на найвищому рівні, я хочу вийти на поле сильним, а не просто триматися за гру. Потрібна велика доза сміливості, щоб прислухатися до свого серця та інстинкту. Бажання і потреби – це дві різні речі. Я падав і піднімався тисячу разів, і цього разу настав момент зупинитися і повісити бутси на цвях, вигравши трофей на Вемблі в останній грі.

Я любив боротися за себе, свої клуби, свою країну, своїх товаришів по команді та вболівальників кожної команди, за яку я грав. Від Ленса до Реала і Манчестер Юнайтед, а також за нашу національну збірну. Я захищав кожен значок усім, що мав, і любив кожну хвилину цієї подорожі.

Гра на найвищому рівні – це захоплюючий досвід. Вона випробовує кожен рівень твого тіла і твого розуму. Емоції, які ми відчуваємо, ви не знайдете більше ніде. Як спортсмени, ми ніколи не буваємо задоволені, ніколи не приймаємо успіх. Це наша природа і те, що нас живить.

Я ні про що не шкодую, я б нічого не змінив. Я виграв більше, ніж міг навіть мріяти, але окрім нагород і трофеїв, я пишаюся тим, що, незважаючи ні на що, я дотримувався своїх принципів бути щирим і намагався залишити кожне місце кращим, ніж я його знайшов. Сподіваюся, ви всі мною пишаєтеся.

Отже, нове життя починається за межами поля. Я залишуся в Комо. Тільки без бутс і гомілкових щитків. Про це я з нетерпінням чекаю на те, щоб поділитися з вами найближчим часом

А поки що, вболівальникам кожного клубу, за який я грав, моїм партнерам по команді, тренерам і персоналу. Від щирого серця дякую вам за те, що зробили цю подорож більш особливою, ніж мої найсміливіші мрії могли коли-небудь передбачити", – написав Варан.