Все стало якимось роботизованим: Варан розкритикував сучасний футбол
Колишній французький центральний захисник Рафаель Варан розкритикував сучасний футбол, назвавши його роботизованим.
Його слова наводить L’Équipe.
"У футболі стало значно менше креативності, менше геніїв на полі. Все стало якимось роботизованим. Є ігрові схеми, через які важко зламати командний блок. Стало значно менше свободи.
Карло Анчелотті дозволяє багато свободи, але нове покоління тренерів – значно менше. Футбол має залишатись грою помилок, але він все менше є таким", – зазначив Варан.
Нагадаємо, у вересні іменитий французький захисник оголосив про завершення футбольної кар'єри у віці 31 року. Причиною стали постійні травми. Останнім клубом гравця був Комо.
Після цього італійський клуб запропонував Рафаелю посаду в складі менеджменту, і найближчим часом Варан планує почати працювати в новому амплуа.