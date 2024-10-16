Все стало якимось роботизованим: Варан розкритикував сучасний футбол

Колишній французький центральний захисник Рафаель Варан розкритикував сучасний футбол, назвавши його роботизованим.

Його слова наводить L’Équipe.

"У футболі стало значно менше креативності, менше геніїв на полі. Все стало якимось роботизованим. Є ігрові схеми, через які важко зламати командний блок. Стало значно менше свободи.



Карло Анчелотті дозволяє багато свободи, але нове покоління тренерів – значно менше. Футбол має залишатись грою помилок, але він все менше є таким", – зазначив Варан.