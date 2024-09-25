Він мав усі якості для досягнення цієї чудової кар'єри: Дешам – про Варана

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам відреагував на рішення Рафаеля Варана завершити кар'єру.

Його слова цитує Foot Mercato.

"Знаючи його, я знаю, що це рішення, яке завжди важко ухвалити, є результатом ретельного обмірковування. Тому це правильний вибір, який ми маємо поважати. Швидкість, бачення, техніка, менталітет. Рафаель мав усі якості, необхідні для досягнення цієї чудової кар'єри. Упродовж десяти років збірна Франції була для нього ще однією родиною. Його завжди тут вітатимуть. Він прийшов молодим і швидко зарекомендував себе як лідер на полі, але також за його межами. Я запам'ятаю його як гравця, який завжди орієнтований на інших і команду", — цитує Дешама GFFN.

Варан дебютував за збірну Франції під керівництвом Дешама у 2013 році та провів за національну команду 93 матчі, з якою виграв ЧС-2018.

Нагадаємо, Варан перейшов у Комо влітку 2024 року на правах вільного агента, після того, як покинув Манчестер Юнайтед. У сезоні-2023/24 він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч. З "червоними дияволами" він був володарем Кубка Футбольної ліги (2023) та Кубка Англії (2023/24).

Також Варан виступав за Реал Мадрид, з яким тричі ставав чемпіоном Іспанії (2011/12, 2016/17, 2019/20), тричі володарем Суперкубка Іспанії 2012, 2017, 2019), також здобував кубок Іспанії (2014), чотири рази був переможцем Ліги чемпіонів у складі "вершкових" 02013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

Три рази був володарем Суперкубка УЄФА (2014, 2016, 2017), та чотири рази переможцем клубного чемпіонату світу (2014, 2016, 2017, 2018).