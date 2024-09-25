Варан невдовзі може завершити кар'єру футболіста – джерело

Іменитий французький захисник Рафаель Варан найближчим часом може оголосити про завершення футбольної кар'єри.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, чемпіон світу 2018 року планує завершити кар'єру професійного футболіста і може оголосити про це найближчим часом. Причиною дострокового виходу на пенсію у 31-річному віці є травми, від яких футболіст останнім часом реабілітується.

Після серйозної травми коліна Комо виключив Варана зі списку кваліфікованих гравців Серії А цього сезону, знаючи, що тренер Сеск Фабрегас не зможе розраховувати на нього протягом кількох місяців.

Нагадаємо, Варан перейшов у Комо влітку 2024 року на правах вільного агента, після того, як покинув Манчестер Юнайтед. У сезоні-2023/24 він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.

Також він виступав за Реал Мадрид, з яким тричі ставав чемпіоном Іспанії (2011/12, 2016/17, 2019/20), тричі володарем Суперкубка Іспанії 2012, 2017, 2019), також здобував кубок Іспанії (2014), чотири рази був переможцем Ліги чемпіонів у складі "вершкових" 02013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18). Три рази був володарем Суперкубка УЄФА (2014, 2016, 2017), та чотири рази переможцем клубного чемпіонату світу (2014, 2016, 2017, 2018).

Зі збірної Франції він тріумфував на чемпіонаті світу 2018 року, ставав віцечемпіоном світу у 2022 році, та був переможцем Ліги націй-2021/22.